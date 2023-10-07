رابطة العالم الإسلامي تحذّر من التصعيد الخطير الدائر في فلسطين

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محمد بن مسعود - الدمام - حذّرت رابطة العالم الإسلامي من التصعيد الخطير بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وارتفاع مستوى العنف الدائر هناك.

وفي بيان للأمانة العامة، أكدت الرابطة أن التصعيد والعنف المتبادل سيدفع ثمنه الجميع، مهيبةً بأهمية عمل الجميع على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كل الممارسات التي تقوض فرص السلام، وصولًا إلى حل هذه القضية المصيرية التي تُعد في طليعة القضايا الدولية الملحة والمؤلمة

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