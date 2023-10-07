شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يصل إلى الرياض قادماً من نيوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل بحفظ الله ورعايته، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم إلى الرياض قادماً من نيوم.

ووصل في معية خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله - صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير د. حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير د. عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز.

كما وصل في معيته ـ حفظه الله ـ رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبد الله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين عبد العزيز بن إبراهيم الفيصل، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للعيادات الملكية د. صالح بن علي القحطاني، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود غادر نيوم في وقت سابق اليوم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.