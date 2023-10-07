شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الصقور.. "الواقع الافتراضي" يجذب زوار جناح محمية الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جذبت تجربة الواقع الافتراضي، زوار جناح هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، المشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في العاصمة الرياض.

وشكلت تجربة فريدة و مميزة على المستوى التقني، يعيش معها الزوار أجمل اللحظات الممتعة من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاهدة مناطق محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية من خلال الواقع الافتراضي، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين ممن يجيدون التعامل مع التقنية.

تجربة الواقع الافتراضي

تعد تقنية الواقع الافتراضي أو ما تسمّى تقنية vr هي من أهمّ تقنيات العصر الحديث، وهي تجربة العيش في واقع يكون موجوداً في مكان ما، ولكن ليس بالضرورة أن يكون متاحاً الوصول له لسببٍ أو لآخر، وهو واقع مبني باستخدام أجهزة تقنية ومعالج حاسوبيّاً، والذي يسمح لك بتجربته ضمن عالم ثلاثي الأبعاد أقرب ما يكون للواقع.