شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. أول سعودي يفوز بجائزة "قائد الفضاء" من الاتحاد الدولي للملاحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك الطبيب السعودي بدر شيره، في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية المقام في باكو، أذربيجان في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2023، والذي يعد أحد أهم وأكبر المؤتمرات الدولية المتخصصة بقطاع الفضاء، بحضور أكثر من 5 آلاف مشارك، يمثلون أكثر من 100 دولة.

وجرى تكريم بدر شيره بجائزة قائد الفضاء الصاعد من رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، في الحفل الختامي كأول سعودي يحصل على الجائزة، والتي تمكن القادة الشباب من المشاركة في المؤتمر الفضائي الدولي، وكذلك في ورشة عمل الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية والأمم المتحدة ومؤتمر المجلس الاستشاري لجيل الفضاء التابع للأمم المتحدة.

كما شارك في الجلسة الحوارية المنظمة من قبل وكالة الفضاء السعودية، للحديث عن التجارب العلمية التي تمت خلال مهمة رواد الفضاء السعوديين، بحضور عدد من مسؤولي وكالة الفضاء السعودية وجمع من المشاركين في المؤتمر.

أبحاث طب الفضاء

قدم "شيره" أحدث أبحاث طب الفضاء خلال المؤتمر ذاته، وكان أحد الأبحاث يناقش الاستخدام المحتمل لجهاز قياس حدقة العين الآلي في الفضاء لمراقبة صحة رواد الفضاء والأمراض العصبية، بينما ناقش البحث الآخر قياس الوعي والتصور العام للسعوديين تجاه السفر إلى الفضاء واستكشافه وطب الفضاء في عصر الرؤية السعودية 2030 .

كما جرى عرض الأجهزة المستخدمة في الأبحاث الطبية السعودية، المستخدمة في مهمة رواد الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية، في جناح وكالة الفضاء السعودية الذي يعد أحد أكبر أجنحة المؤتمر، والذي نال إعجاب جميع الحضور، وفاز بجائزة أفضل جناح متفوقًا على أكثر من 100 جناح دولي مشارك في المؤتمر .