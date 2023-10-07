شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل الهلال لمواجهة الأخدود في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام جورجي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الأخدود، في دوري روشن السعودي.

ويستعد بعد قليل، الهلال لمواجهة الأخدود، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي.

ويتواجد الهلال في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 20 نقطة، ويتواجد الأخدود في المركز الرابع عشر، برصيد سبعة نقاط.

تشكيل الهلال لمواجهة الأخدود في الدوري السعودي

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة الأخدود، كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مالكوم، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.