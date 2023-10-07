شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. جيسوس يعلن تشكيل الهلال لمواجهة الأخدود | غيابات بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن البرتغالي جيسوس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الهلال التشكيلة التي سيخوض بها الزعيم مواجهة فريق نادي الأخدود لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل الهلال لمواجهة الاخدود

ويدخل نادي الهلال مواجهة اليوم بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: سعود، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، الشهراني.

في خط الوسط: سلمان الفرج، روبين نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري.

في خط الهجوم: ميتروفيتش، مالكوم.

وقبل المباراة يحتل فريق نادي الهلال المركز الثاني على لائحة ترتيب دوري روشن برصيد عشرين نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر نادي التعاون بينما يحتل الاخدود صاحب الارض والجمهور المركز الرابع عشر برصيد سبعة نقاط وذلك بعد لعب ثمانية جولات حتى الآن.