شكرا لقرائتكم خبر عن جمال بلماضي يعلن قائمة الجزائر لوديتي الرأس الأخضر ومصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري قائمة محاربي الصحراء التي تستعد لمواجهة منتخب الرأس الأخضر ومصر وديًا.

وشهدت قائمة المنتخب الجزائري تواجد ثنائي يلعب في دوري روشن للمحترفين وهم رياض محرز لاعب اهلي جدة ومصطفى زغبة حارس مرمى نادي ضمك.

قائمة الجزائر لوديتي الرأس الأخضر ومصر

وجاءت قائمة الجزائر لوديتي الرأس الأخضر ومصر وفق ما يلي:-

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا ومصطفى زغبة وأسامة ليتيم.

خط الدفاع: عيسى ماندي ورامي بن سبعيني وريان آيت نوري ويوسف عطال ومحمد أمين توقاي وأحمد توبة وكيفن قيتون وهيثم لوصيف.

خط الوسط: سفيان فيجولي وأدم زرقان وحسام عوار ورامز زروقي وعبد القهار قادري وهشام بوداوي وفارس شعيبي.

خط الهجوم: رياض محرز وإسلام سليماني ومحمد أمين عمورة وبدر الدين بوعناني وأمين جويري وسعيد بن رحمة ومحمد بلومي.

ويلعب المنتخب الجزائري ضد منتخب الرأس الاخضر يوم 12 اكتوبر قبل أن يلاقي منتخب مصر يوم 16 من الشهر ذاته ضمن اجندة الفيفا الودية.