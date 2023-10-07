استشاري: مرضى القلب لا يُمنعون من استخدام القرنفل في القهوة

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن مرضى القلب لا يُمنعون من استخدام القرنفل (العويدي) في القهوة.

وأوضح "النمر" عبر حسابه في منصة (X)، أن استخدام القرنفل في القهوة يساعد على خفض الضغط والكولسترول والسكر؛ مؤكدًا أن تأثيره ضعيف ولا يصل إلى مستوى أن يكون علاجًا؛ لذا يمكنهم الاستمتاع به.

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