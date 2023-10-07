شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يحسم قراره ما بين برشلونة والهلال...خيار جرئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت بعض التقارير الصحفية السعودية أن نادي الهلال السعودي فتح خط المفاوضات من جديد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل التواجد في الزعيم خلال شهر يناير القادم.

وأوضحت التقارير أن ميسي قد يوافق هذه المرة علي عرض الهلال، في ظل تواجد نيمار داخل صفوف الزعيم الهلالي، الأمر الذي قد يدفع ميسي للإقبال علي هذه الخطوة في الوقت الحالي.

ميسي من جانبه يريد العودة إلى برشلونة، ولكنه يري الوضع المالي في الفريق الكتالوني لن يسمح له بهذه العودة علي الإطلاق خلال المرحلة القادمة، مما يجعل الهلال خيارا منطقيا للاعب في المرحلة المقبلة.

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هذا ويسعي نادي الهلال لإستعارة ميسي من صفوف إنتر ميامي لنهاية الموسم الحالي، مع وضع بند أحقية الشراء يتيح للفريق السعودي ضم اللاعب بشكل نهائي.

إنتر ميامي يعترض علي هذا الشرط

ويرفض إنتر ميامي في حالة خروج ميسي عن الفريق في الفترة القادمة،وضع أي شروط آخري تجعل اللاعب يرحل بشكل نهائي عن الفريق.