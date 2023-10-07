شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعلن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تشكيلة القلعة البيضاء التي ستخوض مواجهة البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري نايل للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة البنك الأهلي

وسيدخل نادي الزمالك مواجهة اليوم بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:-

محمد صبحي وحمزة المثلوثي وحاتم سكر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا "وناصر منسي.