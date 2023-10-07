المغرب تدعو إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف في غزة والعودة إلى التهدئة

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محمد بن مسعود - الدمام - دعت المملكة المغربية إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف في غزة والعودة إلى التهدئة، وتفادي كل أشكال التصعيد التي من شأنها تقويض فرص السلام بالمنطقة.

وأفادت وزارة الخارجية المغربية في بيان اليوم: أن المغرب تدين استهداف المدنيين، وتؤكد أن نهج الحوار والمفاوضات يظل السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية .

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