انت الان تتابع "الصحة" تنظم الملتقى العالمي للتطوع الصحي في 23 أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تنظم وزارة الصحة الملتقى العالمي الأول للتطوع الصحي في المملكة، خلال الفترة من تاريخ 23 إلى 24 من شهر أكتوبر الحالي في الرياض، تحت عنوان "دور التطوع الصحي في مواجهة الأمراض المزمنة", ويستمر يومين.

وأوضحت "الصحة" أن الملتقى يستهدف الأكاديميين الصحيين، والجمعيات الأهلية الصحية، والمتطوعين الصحيين، بالإضافة إلى إدارات التطوع الصحية.

وأشارت إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز مفهوم التكامل بين جميع التخصصات الصحية للتطوع في الأمراض المزمنة، وتسليط الضوء عليها، والتعرف على بعض الآليات الممكنة، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والتجارب المُلهِمة، وخلق فرص للتنسيق والتكامل مع كافة الجهات ذات العلاقة.

ويتضمن الملتقى تقديم أوراق علمية من خلال استضافة متحدثين محليين ودوليين متخصصين، وإقامة ورش عمل، وجلسات حوارية، في حين سيصحب الملتقى معرض لتعريف الزوار بأبرز الجهود التطوعية للجهات المشارِكة، داعية الشريحة المستهدفة للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني: https://ifhvsa.org/ar/، بهدف تسهيل دخولهم، والاستفادة المثلى من الملتقى، مؤكدة أن الملتقى معتمد من هيئة التخصصات الصحية في ساعات التعليم المستمر (CME).