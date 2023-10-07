انت الان تتابع بدء فعاليات المؤتمر الاقتصادي العربي في الأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم، فعاليات المؤتمر الاقتصادي العربي تحت شعار "التنمية المستدامة وتمكين الفرص الاستثمارية الواعدة 2030"، بحضور وزراء وممثلين عن جهات حكومية واقتصادية من العراق والأردن.

ويناقش المؤتمر، المعطيات الميدانية العملية للاستثمار ورصد التحديات ورفع التوصيات والمقترحات للمعنيين؛ بهدف دفع العملية الاستثمارية قُدُمًا بين العراق والأردن؛ فضلًا عن إيجاد سبل الدعم الممكنة للمشروع الاقتصادي العربي التشاركي من خلال أوراق عمل تُناقش الجوانب النظرية والتطبيقية لمفهوم الاستثمار.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء فعاليات المؤتمر الاقتصادي العربي في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.