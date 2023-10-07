قطر تُحَمل إسرائيل مسؤولية التصعيد الجاري وتدعو إلى التهدئة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 أكتوبر 2023, 4:05 مساءً

حمّلت وزارة الخارجية القطرية يوم السبت في بيان، "إسرائيل" وحدها مسؤولية التصعيد الجاري الآن؛ بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني. ودعت قطر جميع الأطراف إلى "وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس". وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمنع إسرائيل من "اتخاذ هذه الأحداث ذريعة لإشعال نار حرب جديدة غير متكافئة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة".

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