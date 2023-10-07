انت الان تتابع أمطار متوسطة إلى غزيرة على شرق العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تشهد أجواء شرق العاصمة المقدسة هذه اللحظات، دوي أصوات الرعد فيما تضيء البروق السماء بين لحظة وأخرى.

وشهدت مخططات الشرائع العليا واليمانية وشرائع النحل أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وبدأت الأمطار تتساقط بشكل خفيف على مخططات الراشدية والشرائع مع هبوب رياح سطحية.

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