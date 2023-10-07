الأمين العام للجامعة العربية يدعو لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة بشكل فوري

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 أكتوبر 2023, 4:53 مساءً

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة بشكل فوري، محذرًا من أن استمرار إسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة يعد بمثابة قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من أية فرص جادة للاستقرار على المدى المنظور. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي في بيان اليوم: إن دائرة المواجهة المسلحة بين الجانبين تبتعد بالمنطقة عن أية فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار أو السلام في المستقبل القريب. وأوضح أن الأمين العام للجامعة لديه اقتناع كامل بمسؤولية المجتمع الدولي عن الوضع الحالي في ظل غياب أي رد فعل حقيقي على سياسات اليمين الإسرائيلي المستفزة ضد المقدسات الإسلامية والمضادة لحل الدولتين والتي تحاول إجهاض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67.

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