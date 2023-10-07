استشارات طبية مجانية في اضطراب التوحد

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وتضمنت الفعالية تقديم الاستشارات الطبية المجانية في اضطراب التوحد التي قدمها عدد من الأخصائيات النفسيات لتعريف الحضور بالخدمات الاجتماعية داخل المستشفى، وشرحا لطرق الرعاية لهذه الفئة والخدمات المتطورة التي وفرتها المملكة للتعامل مع هذه الحالات ومختلف المجالات الطبية.
وأوضحت أخصائية التثقيف الإكلينيكي، الدكتورة فاطمة الصايغ أن الاهتمام المبكر بأطفال التوحد وفي الوقت المناسب، يسهم في تحسين الطرق العلاجية لهم، سواء العلاج السلوكي أو العلاج بالتخاطب والعلاج التربوي وكذلك العلاج الأسري، إضافة إلى دمجهم في المجتمع لبناء مجتمع صديق لهم، وتوعية وتثقيف أسرهم بطرق الاهتمام بهم.
تحسين طرق العلاج:
- الاهتمام المبكر بأطفال التوحد وفي الوقت المناسب.
- دعم العلاج السلوكي.
- العلاج بالتخاطب والعلاج التربوي.
- دعم العلاج الأسري.
- دمجهم في المجتمع لبناء مجتمع صديق لهم.
- توعية وتثقيف أسرهم بطرق الاهتمام بهم.
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