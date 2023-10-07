ولي العهد يبحث تطوير العلاقات مع كوريا وإندونيسيا وتايلاند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا أمس الأول برئيس جمهورية كوريا يون سيوك يول. وجرى خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات بن البلدين في شتى المجالات والفرص الواعدة لتطويرها في مختلف المجالات. كما أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفيا أمس الأول برئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والمسائل ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيا أمس برئيس الوزراء التايلاندي سريثا تافيسين. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية التايلاندية والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

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