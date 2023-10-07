4 مسارات للتمكين والاستثمار الاجتماعي بقرى مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت جمعية البيضاء للتنمية بمنطقة مكة المكرمة 29 شراكة للدعم والمنح المالي، محققة نسبة 96.33% في تطبيقها لمعايير الحوكمة، و96% في متوسط الأداء المؤسسي، وذلك في إطار رؤيتها كجمعية رائدة تدعم وتمكِن لتنمية القرى والهجر في المنطقة، انطلاقا من رسالتها في العمل على تأسيس مجتمعات قروية مستقرة.

وتعمل الجمعية بدعم ورعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري للجمعية خالد الفيصل، على ترسيخ أهدافها في بناء المساكن الخيرية وتوفيرها للمحتاجين وتهيئتها بالبنية التحتية.

وأكدت رئيس مجلس ادارة الجمعية الأميرة نوف بنت فهد أن الجمعية مع إطلاق هويتها الجديدة ركزت على الإسهام في التنمية المجتمعية؛ عبر تقديم منظومة مبتكرة ومتكاملة من الخدمات.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عدنان الصحفي، أن الجمعية منذ بداية العام 2020م، عملت على تصميم وتطوير حلول لأهم قضايا التنمية في قرى البيضاء.

وبين أن الجمعية تعمل من خلال أربعة مسارات رئيسة تتمثل في مسار التعزيز، والتمكين، والاستقرار، والاستثمار الاجتماعي؛ حيث قدمت من خلالها 7 برامج شملت: 21 مشروعا استفاد منها حوالي 500 أسرة.

أهداف الجمعية

بناء المساكن الخيرية وتوفيرها للمحتاجين.

تهيئة هذه المساكن بالبنية التحتية.

النهوض بالخدمات التي يحتاجها المستفيدون.

رفع مستوى الوعي بين المستفيدين.

تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

تحسين مستوى معيشة المستفيدين.

المسارات الأربعة: