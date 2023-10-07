خادم الحرمين يصل إلى الرياض قادما من نيوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس إلى الرياض قادما من نيوم.

وقد وصل في معية خادم الحرمين، الأمير خالد بن فهد، والأمير منصور بن سعود، والأمير خالد بن سعد، والأمير فيصل بن سعود، وأمير الباحة حسام بن سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام، والأمير راكان بن سلمان.

كما وصل في معيته رئيس المراسم الملكية خالد العباد، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز الفيصل، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للعيادات الملكية الدكتور صالح القحطاني، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري.

وكان خادم الحرمين الشريفين غادر نيوم في وقت سابق أمس.