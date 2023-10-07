شكرا لقرائتكم خبر إعادة تدوير أطعمة الولائم وقصور الأفراح لتقليص الهدر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي أسامة زيتوني أن المبادرة ستتضمن إقامة عدد من الفعاليات والمعارض لعرض طرق حفظ الأطعمة وإعادة التدوير، وطرق التعبئة والتغليف الصحيحة وإعادة التوزيع، خاصة فيما يقام في الولائم وقصور الأفراح والفنادق وطريقة المحافظة على الطعام الفائض، والاستفادة منه بالطرق الصحية السليمة وتسليمه إلى المستحقين أو إلى الجمعيات الخيرية المخصصة لتوزيعها على المحتاجين، وإيضاح عدد من السلوكيات الصحيحة في المحافظة على الغذاء.
وأكد على أن ظاهرة الهدر في الغذاء والطعام بمثابة هاجس عالمي، نظرا لما لها من آثار سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مما قد يتسبب فيه من خسارة وهدر في الموارد النادرة التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من عملية إنتاج الغذاء على غرار المياه والأراضي.
الهدر الغذائي بالمملكة
نسبة الفقد الغذائي: 14.2%.
نسبة الهدر: 18.5 %.
أكثر الأغذية فقدا وهدرا:
الدقيق والخبز: 917 ألف طن.
الأرز: 557 ألف طن.
الطماطم: 234 ألف طن.
البطاطس: 201 ألف طن.
التمر: 137 ألف طن.
البصل: 110 آلاف طن.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة تدوير أطعمة الولائم وقصور الأفراح لتقليص الهدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.