إعادة تدوير أطعمة الولائم وقصور الأفراح لتقليص الهدر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تضمنت حلولا كإعادة تدوير أطعمة الولائم وقصور الأفراح لتقليص الهدر الغذائي، دشنت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة توعوية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وجمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة، بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية، بهدف إيضاح مخاطر فقدان الأغذية وهدرها وما تشكله من تهديد للأمن الغذائي واستدامته.

وأوضح المتحدث الرسمي أسامة زيتوني أن المبادرة ستتضمن إقامة عدد من الفعاليات والمعارض لعرض طرق حفظ الأطعمة وإعادة التدوير، وطرق التعبئة والتغليف الصحيحة وإعادة التوزيع، خاصة فيما يقام في الولائم وقصور الأفراح والفنادق وطريقة المحافظة على الطعام الفائض، والاستفادة منه بالطرق الصحية السليمة وتسليمه إلى المستحقين أو إلى الجمعيات الخيرية المخصصة لتوزيعها على المحتاجين، وإيضاح عدد من السلوكيات الصحيحة في المحافظة على الغذاء.

وأكد على أن ظاهرة الهدر في الغذاء والطعام بمثابة هاجس عالمي، نظرا لما لها من آثار سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مما قد يتسبب فيه من خسارة وهدر في الموارد النادرة التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من عملية إنتاج الغذاء على غرار المياه والأراضي.

الهدر الغذائي بالمملكة

نسبة الفقد الغذائي: 14.2%.

نسبة الهدر: 18.5 %.

أكثر الأغذية فقدا وهدرا:

الدقيق والخبز: 917 ألف طن.

الأرز: 557 ألف طن.

الطماطم: 234 ألف طن.

البطاطس: 201 ألف طن.

التمر: 137 ألف طن.

البصل: 110 آلاف طن.