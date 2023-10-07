دعم سعودي لتعزيز اقتصاد الفضاء وتحسين جودة الحياة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المملكة دعمها للجهود المشتركة لتعزيز اقتصاد الفضاء وتحسين جودة الحياة على الأرض.

واختتمت وكالة الفضاء السعودية مشاركتها في النسخة الرابعة والسبعين من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وكالات ومنظمات الفضاء العالمية وصناع القرار ورؤساء الشركات ورواد الأعمال وقادة قطاع الفضاء؛ لتبادل الآراء والأفكار وإيجاد الحلول لعدد من أبرز القضايا الدولية في مجالات الفضاء، واستشراف مستقبل الابتكار على الصعيد العالمي.

وأبرزت مشاركة الوكالة بجناح المملكة في

المعرض المصاحب للمؤتمر، دور المملكة الريادي في مجال الفضاء، ودعم وتمكين الكوادر الوطنية في قطاعات الفضاء وتقنياته، متناولين جهود الوكالة في إطلاق برامج الفضاء لتحقيق مستهدفاتها، والمساهمة في تحقيق رؤية 2030، خاصة في مجالات تعزيز الاستدامة والابتكار.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، شاركت المستشارة بوكالة الفضاء السعودية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية المهندسة مشاعل الشميمري في جلسة حوارية مع قادة قطاع الفضاء في العالم بعنوان «التحديات والفرص العالمية: أعطوا الفضاء فرصة»، لمناقشة قيادات الفضاء حول التحديات التي تواجه القطاع وسبل تحييدها وأهم الفرص، التي تتمتع بها الدول والجهات للاستفادة من القطاع ودعم الجهود المشتركة لتعزيز اقتصاد الفضاء وتحسين جودة الحياة على الأرض.

ونظمت الوكالة، خلال أعمال المؤتمر، جلسة بعنوان (التجارب العلمية خلال مهمة الفضاء SSA-HSF1: استعراض التجارب وأثرها) شارك فيها رائد الفضاء السعودي علي القرني، والدكتور خالد أبو خبر، والدكتور بدر شيرة، والدكتور أشرف فرحات، والدكتورة وجدان الأحمدي، كباحثين مشاركين في مهمة السعودية للفضاء.

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