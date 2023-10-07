تهيئة القطاعات للتعامل مع طائرات الإسعاف الجوي بالجوف

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وعقدت الورشة بمشاركة القطاعات الأمنية والصحية والإسعافية، حيث عرفت فيها الهيئة المشاركين على طرق التعامل مع الطائرة والحالات الإسعافية ونقلها عبر خدمة الإسعاف الجوي.
وركزت الورشة التدريبية على محاور، منها التعامل الآمن مع طائرة الإسعاف الجوي ومن ذلك تأمين منطقة الهبوط بقرب الحالات الإسعافية، وتأمين مرحلة نقل المصاب إلى الطائرة ثم تأمين مرحلة إقلاع الطائرة، والتعامل مع الطرق لتهيئة هبوط الطائرة في المواقع التي تستلزم الهبوط فيها واختيار المنطقة الآمنة، وتعامل القطاعات الأمنية مع هذه الحالات.
يذكر أن هيئة الهلال الأحمر تستعد لتدشين خدمة الإسعاف الجوي في منطقة الجوف، التي ستسهم في تقليص مدة مباشرة الحالات الإسعافية ونقلها إلى أقسام الطوارئ، وخدمات أخرى منها نقل المرضى بين المستشفيات، ونقل الدم وغيرها من الحالات التي يخدمها الإسعاف الجوي.
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