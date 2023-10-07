تهيئة القطاعات للتعامل مع طائرات الإسعاف الجوي بالجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالجوف ورشة عمل تدريبية للتعامل مع الإسعاف الجوي، وذلك ضمن استعداد الهيئة لتدشين الخدمة، عقب تزويد المنطقة بطائرة عمودية للإسعاف الجوي، التي تعد واحدة من أحدث الطائرات المستخدمة في هذا المجال.

وعقدت الورشة بمشاركة القطاعات الأمنية والصحية والإسعافية، حيث عرفت فيها الهيئة المشاركين على طرق التعامل مع الطائرة والحالات الإسعافية ونقلها عبر خدمة الإسعاف الجوي.

وركزت الورشة التدريبية على محاور، منها التعامل الآمن مع طائرة الإسعاف الجوي ومن ذلك تأمين منطقة الهبوط بقرب الحالات الإسعافية، وتأمين مرحلة نقل المصاب إلى الطائرة ثم تأمين مرحلة إقلاع الطائرة، والتعامل مع الطرق لتهيئة هبوط الطائرة في المواقع التي تستلزم الهبوط فيها واختيار المنطقة الآمنة، وتعامل القطاعات الأمنية مع هذه الحالات.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر تستعد لتدشين خدمة الإسعاف الجوي في منطقة الجوف، التي ستسهم في تقليص مدة مباشرة الحالات الإسعافية ونقلها إلى أقسام الطوارئ، وخدمات أخرى منها نقل المرضى بين المستشفيات، ونقل الدم وغيرها من الحالات التي يخدمها الإسعاف الجوي.