شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية.. تعرف على خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل الأم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الأحوال المدنية، طريقة الاستفادة من خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم من خلال خدمات الأحوال المدنية، عبر منصة أبشر.

وقال الحساب الرسمي للأحوال المدنية على منصة "إكس" اليوم السبت، إن المستفيدين من الخدمة هم المواطنون والمواطنات.

هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب ربط سجلة المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد".

تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة "أبشر"

تقديم طلب إلكتروني عبر "تواصل"