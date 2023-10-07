شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة التعاون الإسلامي، مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته تجاه العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان، اليوم السبت، إنها بقلق بالغ إثر التطورات الميدانية والتصعيد الإسرائيلي الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتدين العدوان العسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.

الأحداث في غزة

أكدت المنظمة، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامه بقرارات الشرعية الدولية، وتصعيد وتيرة اعتداءاته وجرائمه اليومية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحرمانه من حقوقه المشروعة، السبب الرئيسي في عدم الاستقرار.

وحملت المنظمة، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد، ودعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورعاية عملية سياسية جادة من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس رؤية حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.