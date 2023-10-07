السعودية | رابطة العالم الإسلامي تحذر من التصعيد في فلسطين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حذَّرتْ رابطة العالم الإسلامي من التصعيد الخطِر بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وارتفاع مستوى العنف الدائر هناك.

وفي بيانٍ للأمانة العامة، أكَّدت الرابطةُ أنَّ التصعيدَ والعنفَ المتبادلَ سيدفع ثمنَه الجميعُ، مهيبةً بأهمية عمل الجميع على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كلِّ الممارسات التي تُقَوِّضُ فُرَصَ السلام، وصولًا إلى حلِّ هذه القضية المصيرية التي تُعَدُّ في طليعة القضايا الدولية المُلِحَّة والمؤلمة.