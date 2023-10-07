السعودية | تجربة الواقع الافتراضي تجذب زوار جناح هيئة تطوير محمية الملك سلمان في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

جذبت تجربة الواقع الافتراضي زوار جناح هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية المشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في العاصمة الرياض, مُشكّلةً تجربة فريدة و مميزة على المستوى التقني, يعيش معها الزوار أجمل اللحظات الممتعة من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاهدة مناطق محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية من خلال الواقع الافتراضي , ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين ممن يجيدون التعامل مع هذه التقنية.

وتعد تقنية الواقع الافتراضي أو ماتسمّى تقنية vr هي من أهمّ تقنيات العصر الحديث وهي تجربة العيش في واقع يكون موجوداً في مكان ما ولكن ليس بالضرورة أن يكون متاحاً الوصول له لسببٍ أو لآخر وهو واقع مبني باستخدام أجهزة تقنية ومعالج حاسوبيّاً والذي يسمح لك بتجربته ضمن عالم ثلاثي الأبعاد أقرب ما يكون للواقع.