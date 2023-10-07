دوريات ذكية وطائرات بدون طيار لحماية البيئة

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وتهدف مشاركة القوات الخاصة للأمن البيئي إلى تعريف الزوار بمهامها ونطاق مسؤولياتها الميدانية، ومناطق انتشارها في المملكة، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية البيئية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة كالطائرات بدون طيار والدوريات الذكية والكاميرات الحرارية المزودة ببرامج الذكاء الاصطناعي.
ويتضمن الجناح تقديم عروض توعوية وتثقيفية لتعزيز قيم المحافظة على البيئة، وتوعية الزوار بأهمية حمايتها وحفظ الموارد الطبيعية، ودور السلامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، والتعريف بعقوبات وضوابط الصيد ومخالفاته.
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