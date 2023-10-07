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دوريات ذكية وطائرات بدون طيار لحماية البيئة

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- بواسطة أيمن الوشواش - تشارك القوات الخاصة للأمن البيئي ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023، بنسخته الخامسة، والذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.

وتهدف مشاركة القوات الخاصة للأمن البيئي إلى تعريف الزوار بمهامها ونطاق مسؤولياتها الميدانية، ومناطق انتشارها في المملكة، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية البيئية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة كالطائرات بدون طيار والدوريات الذكية والكاميرات الحرارية المزودة ببرامج الذكاء الاصطناعي.

ويتضمن الجناح تقديم عروض توعوية وتثقيفية لتعزيز قيم المحافظة على البيئة، وتوعية الزوار بأهمية حمايتها وحفظ الموارد الطبيعية، ودور السلامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، والتعريف بعقوبات وضوابط الصيد ومخالفاته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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