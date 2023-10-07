المملكة نموذج فريد للتنوع البيئي والجيولوجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصفت ورشة عمل نظمتها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الجيولوجي، المملكة بأنها نموذج فريد للتنوع البيئي والجيولوجي، مؤكدة على أهمية تعزيز الجهود لتحسين السياسات البيئية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية؛ للحفاظ على بقاء التنوع الجيولوجي واستمرار الحياة على الأرض.

وقدم الورشة المتحدث الرسمي رئيس الإعلام والاتصال الرقمي بالهيئة طارق أبا الخيل؛ بمشاركة المستشار الجيولوجي رئيس مجلس إدارة الجيولوجيين السعوديين البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون، ومدير مبادرة المنتزهات الجيولوجية السعودية بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس حسام التركي، ومدير إدارة السياحة الجيولوجية بالهيئة يحيى آل مفرح.

وقدمت ورشة العمل تعريفا للتنوع الجيولوجي الذي يرتبط بتاريخ الإنسانية عبر استكشاف واستغلال مواد الأرض، مشيرة إلى أن المملكة تعد نموذجا فريدا للتنوع الجيولوجي؛ الذي يدخل في كافة مناحي الحياة اليومية، كما تطرقت إلى الصخور والعمليات الجيولوجية التي تؤدي إلى أدوار أساسية في تنظيم البيئة؛ والمعرفة العلمية المتعلقة بكيفية حدوث العمليات الجيولوجية والجيومورفولوجية؛ التي تسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالزلازل وأمواج تسونامي والبراكين والفيضانات والانزلاقات الأرضية وغيرها، وتدعم تلك المعرفة أيضا تطوير حلول ذكية فيما يخص تخطيط استخدامات الأرض وإدارتها.

وخلصت الورشة للتأكيد على تعزيز الجهود لتحسين السياسات البيئية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية؛ للحفاظ على بقاء التنوع الجيولوجي واستمرار الحياة على الأرض؛ مع حماية المواقع السياحية ودعم مناشط رعاية البيئة وصون مواردها.

أهداف ورشة العمل: