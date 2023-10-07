ضبط 15,201 مخالف وإحالة 39,218 لبعثاتهم الدبلوماسية

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وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
نتائج الحملات:
- 9233 مخالفا لنظام الإقامة.
- 4271 مخالفا لنظام أمن الحدود.
- 1697 مخالفا لنظام العمل.
- 527 حاولوا الدخول بشكل مخالف.
- 7 منهم يمنيو الجنسية.
- 43 % إثيوبيو الجنسية
- 2 % جنسيات أخرى
- 66 حاولوا الخروج بطريقة غير نظامية.
- 14 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل
- 44462 خضعوا لاجراءات تنفيذ الانظمة
- 36713 رجلا
- 7749 امرأة
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