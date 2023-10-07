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ضبط 15,201 مخالف وإحالة 39,218 لبعثاتهم الدبلوماسية

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- بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية 15,201 مخالف، فيما أحالت 39,218 لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر ، ورحلت 8058، خلال الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2023.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

نتائج الحملات:

  • 9233 مخالفا لنظام الإقامة.
  • 4271 مخالفا لنظام أمن الحدود.
  • 1697 مخالفا لنظام العمل.
  • 527 حاولوا الدخول بشكل مخالف.
  • 7 منهم يمنيو الجنسية.
  • 43 % إثيوبيو الجنسية
  • 2 % جنسيات أخرى
  • 66 حاولوا الخروج بطريقة غير نظامية.
  • 14 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل
  • 44462 خضعوا لاجراءات تنفيذ الانظمة
  • 36713 رجلا
  • 7749 امرأة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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