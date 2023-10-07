إحباط محاولتي تهريب 1.33 كجم من الهيروين

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وأفادت الهيئة بأنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إذ تم القبض على مُستقبِل المضبوطات داخل المملكة.
من جهة أخرى، قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر، وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادتي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي جدة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم باكستاني بمحافظة جدة، لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.
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