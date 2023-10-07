يزن النويصر يعقد قرانه على ابنة السعيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في جمع عائلي احتفل رئيس التحرير الزميل موفق النويصر مساء أمس الأول بعقد قران ابنه المهندس يزن النويصر على كريمة سامي السعيد. نسأل الله أن يجمع بينهما في خير، ويرزقهما الذرية الصالحة.

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