معالجة 1600 ملاحظة على شبكة الطرق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت الهيئة العامة للطرق 9 آلاف مكالمة خلال سبتمبر الماضي عبر مركز الاتصال التابع للهيئة 938؛ وبمتوسط سرعة رد خلال 3 ثوان فقط. وعالجت الهيئة نحو 1600 ملاحظة، في حين وصلت نسبة رضا العملاء على معالجة الملاحظات إلى 89%، وبمستوى خدمة وصل لـ99%، داعية إلى رفع الملاحظات والمقترحات على الأعمال التشغيلية خارج النطاق العمراني عبر مركز الاتصال 938؛ أو استخدام تطبيق المركز على جميع أنظمة الهواتف المحمولة.

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