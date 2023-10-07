«سحابة أدب» تشجع المواهب على الإلقاء وإدارة الحوار

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وتعد سحابة أدب إحدى مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة الساعية إلى توفير محتوى أدبي مسموع، بودكاست وكتب صوتية، في الأماكن التي يقضي فيها الزائر ما يزيد على 15 دقيقة، وتضم مواد من جميع مجالات المعرفة الأدبية.
يذكر أن المبادرة تدعم كُتاب المحتوى القصصي القصير لإتاحة أعمالهم بشكل متجدد على منصة عصرية.
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