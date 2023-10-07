شكرا لقرائتكم خبر «سحابة أدب» تشجع المواهب على الإلقاء وإدارة الحوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكنت مبادرة سحابة أدب بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2023 القراء والزوار من تسجيل محتواهم الأدبي صوتيا، وتشجيعهم على إبراز مواهبهم في قراءة النصوص والإلقاء وإدارة الحوار. من خلال ركن وظفت فيه أجهزة تزود الزائر بمحتوى أدبي مسموع، يكون رفيقا للقارئ أثناء ممارسة المشي أو التجول، وفي غرف الانتظار، والأندية الرياضية وغيرها.

وتعد سحابة أدب إحدى مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة الساعية إلى توفير محتوى أدبي مسموع، بودكاست وكتب صوتية، في الأماكن التي يقضي فيها الزائر ما يزيد على 15 دقيقة، وتضم مواد من جميع مجالات المعرفة الأدبية.

يذكر أن المبادرة تدعم كُتاب المحتوى القصصي القصير لإتاحة أعمالهم بشكل متجدد على منصة عصرية.