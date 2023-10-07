10 آلاف طالب وطالبة يتفاعلون مع عروض أذكى الإلهامية

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وتعد هذه الفعالية أولى مبادرات الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي «أذكى» المخصصة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وتخللت الفعالية عروض مختلفة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي ومستقبله المتطور وعلاقته بالإنسان، وإقامة مسابقات تحفز هذا الجيل على المضي قدما نحو عالم التقنيات المتقدمة وقدمت لهم جوائز تقديرية، كما قدمت خلال الفعالية كلمة إلهامية من أحد الطلبة، الذي حقق إنجازا وطنيا على مستوى العالم في مجالي العلوم والكيمياء، إضافة إلى تقديم عرض عن الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي.
وأكد مدير إدارة المسابقات في موهبة بدر المجرذي على أهمية إقامة المسابقات العلمية في المجالات كافة، والقيمة الكبيرة التي تضيفها لمنظومة التعليم، كما أنها تسهم في إيجاد مواطن قادر على المنافسة العالمية، مشيرا إلى أن انطلاق الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي سيسهم في نشر ثقافة البرمجة التنافسية بين طلبة التعليم مما ينعكس على رفع مستوى القدرات البشرية السعودية في جميع المجالات التقنية.
أهداف الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي:
- اكتشاف المتميزين من طلاب التعليم العام في التفكير الحسابي.
- للتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي.
- بناء وتمكين قدرات وكفاءات جيل اليوم في البرمجة والذكاء الاصطناعي.
- استثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة والتنافس العلمي في الأولمبياد الدولية في مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي.
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