10 آلاف طالب وطالبة يتفاعلون مع عروض أذكى الإلهامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفاعل 10 آلاف طالب وطالبة مع عروض استثنائية مبهرة جمعت ما بين التنافس والإلهام في قوالب ترفيهية تثقيفية متنوعة، خلال فعالية الطريق إلى «أذكى» التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وبحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله الغامدي، ومدير مركز المعلومات الوطني في (سدايا) الدكتور عصام الوقيت، ولفيف من المختصين في مجالات التدريب والتعليم والذكاء الاصطناعي وأولياء أمور الطلبة في مقر الصالات الرياضية الخضراء بمدينة الرياض.

وتعد هذه الفعالية أولى مبادرات الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي «أذكى» المخصصة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وتخللت الفعالية عروض مختلفة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي ومستقبله المتطور وعلاقته بالإنسان، وإقامة مسابقات تحفز هذا الجيل على المضي قدما نحو عالم التقنيات المتقدمة وقدمت لهم جوائز تقديرية، كما قدمت خلال الفعالية كلمة إلهامية من أحد الطلبة، الذي حقق إنجازا وطنيا على مستوى العالم في مجالي العلوم والكيمياء، إضافة إلى تقديم عرض عن الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي.

وأكد مدير إدارة المسابقات في موهبة بدر المجرذي على أهمية إقامة المسابقات العلمية في المجالات كافة، والقيمة الكبيرة التي تضيفها لمنظومة التعليم، كما أنها تسهم في إيجاد مواطن قادر على المنافسة العالمية، مشيرا إلى أن انطلاق الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي سيسهم في نشر ثقافة البرمجة التنافسية بين طلبة التعليم مما ينعكس على رفع مستوى القدرات البشرية السعودية في جميع المجالات التقنية.

أهداف الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي: