شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يضرب الأخدود بثلاثية ويستعيد صدارة دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق فريق الكرة الأول بنادي الهلال فوزًا كبيرًا على فريق نادي الأخدود بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

الهلال يكتسح الاخدود بثلاثية

سجل ثلاثة نادي الهلال البرازيلي ميشيل ديلجادو في الدقيقة العاشرة والصربي سيرجي ملينكوفيتش سافيتش هدفين في الدقائق الحادية والسبعين والثالثة والثمانين.

ترتيب دوري روشن عقب فوز الهلال على الاخدود

بهذا الفوز يكون نادي الهلال قد نجح في الوصول للأنتصار السابع ليعود لصدارة ترتيب دوري روشن برصيد ثلاثة وعشرين نقطة بفارق نقطة عن الوصيف نادي التعاون بينما تلقى الاخدود الخسارة السادسة له ليتجمد رصيده عند سبعة نقاط في المركز الرابع عشر.