شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أهداف مباراة الهلال ضد الأخدود في دوري روشن للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن فريق الكرة الأول بنادي الهلال من استعادة صدارة ترتيب دوري روشن بالفوز على نادي الاخدود بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما السبت لحساب مباريات الجولة التاسعة من عمر الموسم الكروي الجديد 2023-2024.

أهداف مباراة الهلال ضد الأخدود

البداية كانت عن طريق اللاعب ميشايل دي أوليفيرا في الدقيقة العاشرة لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بهدف واحد مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني آمن اللاعب الدولي الصربي ميلينكوفيتش سافيتيش فوز نادي الهلال بتسجيل هدفين في الدقيقتين 71 و86.

وشهدت المباراة إهدار سالم الدوسري ركلة جزاء لنادي الهلال في الدقيقة الثالثة والثمانين لتنتهي المباراة بفوز الزعيم بنتيجة 3-0.

ترتيب دوري روشن عقب مواجهة الهلال ضد الاخدود

بهذا الفوز رفع نادي الهلال رصيده للدقيقة الثالثة والعشرين في المركز الأول بينما توقف رصيد نادي الاخدود عند سبعة نقاط في المركز الرابع عشر.