شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دوري روشن بعد مباراة الهلال ضد الأخدود والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عاد الزعيم لإعتلاء صدارة جدول ترتيب دوري روشن بعد مباراة الهلال ضد الأخدود وهي التي جمعت بينهما اليوم السبت.

ونجح الهلال في خطف فوز ثمين على الاخدود بثلاثة أهداف مقابل لا شيء سجلهم اللاعب ميشايل ديلجادو هدف وميلنكوفيتش سافيتش هدفين.

جدول ترتيب دوري روشن بعد مباراة الهلال ضد الأخدود

ويأتي جدول ترتيب دوري روشن بعد مباراة الهلال ضد الأخدود وفق ما يلي:-