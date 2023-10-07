الأمن السيبراني تنفذ تمرينا في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات

نفذت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني "تمرين الأمن السيبراني" بمشاركة المسؤولين المنتخبين وكبار مديري وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات "الاتحاد الدولي للاتصالات"، وحضور الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوجدان مارتن ، وذلك في مقر الوكالة بجمهورية سويسرا الاتحادية.

وأوضحت الهيئة أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية السيبرانية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الأمن السيبراني، والإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، وتناول التمرين إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات والحوادث السيبرانية الواقعية، وتطبيق آلية الاستجابة لها، بما يسهم في تعزيز الصمود السيبراني.

وبينت الهيئة أن التمرين يأتي في إطار جهود الهيئة الدولية ومبادراتها في دعم وتوحيد المساعي المشتركة في مجالات الأمن السيبراني على المستوى الدولي، ويُعد امتداداً للنجاح الذي تحقق في "تمرين الأمن السيبراني" الذي نفذته شهر مايو الماضي على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023 بمشاركة أكثر من 40 دولة ومنظمة حول العالم.

ويأتي تنفيذ هذا التمرين عبر منصة متخصصة تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محلياً بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، يتم من خلالها تصميم تمارين سيبرانية وتطوير سيناريوهات تحاكي آخر التطورات في الأساليب المستخدمة في التهديدات والهجمات السيبرانية والتزود بإستراتيجيات التعامل معها.