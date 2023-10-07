"فطري": أكثر من 52 ألف ترخيص "مقناص طيور" في سبتمبر

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محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت إحصائية أعدها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية "فطري"، أن عدد التراخيص التي صدرت لهواة صيد الطيور المهاجرة بلغ (52,451) ترخيصاً، وذلك خلال شهر سبتمبر 2023م.

كما بيّنت الإحصائية، أن عدد التراخيص المصدرة كشهادات ملكية الكائنات الفطرية أو منتجاتها بلغ (5,434) ترخيصاً، فيما تم منح (276) ترخيصاً لغرض استيراد للمملكة، و(324) زيارة للمحميات.

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