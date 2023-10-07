انت الان تتابع مدرب الأخضر يستبعد "العقيدي" ويستدعي "اليامي".. تعرَّف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "مانشيني" حارس المرمى اللاعب نواف العقيدي من قائمة الأخضر؛ وذلك بعد اطلاع الجهاز الطبي بالمنتخب على تقرير طبيب نادي النصر، وتقرير أشعة الرنين المغناطيسي، التي أجراها اللاعب اليوم في الرياض بشأن إصابته التي تعرض لها؛ إذ ثبت عدم جاهزيته.

فيما استدعى المدير الفني اللاعب محمد اليامي للانضمام إلى قائمة الأخضر.

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