انت الان تتابع النصر يجدد عقد سلطان الغنام حتى 2028 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 أكتوبر 2023, 6:40 مساءً

أعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، اليوم السبت، تجديد عقد مدافع الفريق الكروي الأول سلطان الغنام حتى صيف 2028م. وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "أنهت إدارة نادي النصر إجراءات تجديد عقد نجم المنتخب السعودي ونادي النصر الكابتن سلطان الغنام. وتابع البيان: "ومثل نادي النصر في التوقيع أحمد الغامدي، يمتد عقد الكابتن سلطان الغنام مع ناديه حتى عام 2028م.

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