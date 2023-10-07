انت الان تتابع وزير الخارجية يناقش التطورات في غزة مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 أكتوبر 2023, 7:39 مساءً

تلقى اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيد جوزيب بوريل. وتم خلال الاتصال بحث مستجدات تطورات الأوضاع غير المسبوقة في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على وقف التصعيد، وشدد وزير الخارجية على رفض السعودية استهداف المدنيين العزل بأي شكل، وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف. وحث الاتحاد الأوروبي على سرعة التحرك وتكثيف الجهود لتهدئة الأوضاع، وتجنب مزيد من العنف.

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