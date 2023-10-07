أخضر الصالات يدشن تصفيات كأس آسيا أمام أفغانستان ..غدًا في صالة وزارة الرياضة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 أكتوبر 2023, 7:46 مساءً

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا الأحد عند الساعة السابعة مساءً بنظيره منتخب أفغانستان، في صالة وزارة الرياضة (الخضراء) في الدمام، في افتتاح مبارياتهما في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في تايلاند 2023. ميدانيًا؛ أنهى "أخضر الصالات" تحضيراته لمباراة أفغانستان بإجراء حصة تدريبية على الصالة التي تحتضن مباريات التصفيات بقيادة المدرب أندريو بلازا، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها المباراة. وفي ختام الحصة التدريبية أُقيمت مناورة على كامل مساحة الصالة، شهدت حضور ومتابعة المشرف العام على منتخبات الصالات والشاطئية الدكتور خالد بن مقرن. يُذكر أن صالة وزارة الرياضة الخضراء في مدينة الدمام تحتضن مباريات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية لكرة قدم الصالات التي تضم كلاً من منتخبات السعودية المستضيف وإندونيسيا وأفغانستان وماكاو، والتي انطلقت منافساتها اليوم السبت.

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