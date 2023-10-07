انت الان تتابع وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 أكتوبر 2023, 7:49 مساءً

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، مساء اليوم، اتصالاً هاتفيًّا بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، السيد أنتوني بلينكن. وتم خلال الاتصال بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على الوقف الفوري للتصعيد.. مشددًا سموه على رفض السعودية استهداف المدنيين العزل بأي شكل، وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف. وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة تكاتف الجهود لتهدئة الأوضاع، وتجنب مزيد من العنف.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.