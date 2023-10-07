دوري روشن للمحترفين: التعادل السلبي يحسم مواجهة الخليج مع الرائد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 أكتوبر 2023, 8:06 مساءً

حسم التعادل السلبي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج مع شقيقه الرائد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ9 لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقَيْن سلبيًّا بدون أهداف. وبتلك النتيجة رفع الخليج رصيده للنقطة الـ9، كما رفع الرائد رصيده للنقطة الـ5.

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