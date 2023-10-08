دعم الإنتاج العضوي للنحالين

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة دورة تدريبية للنحالين، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)؛ للتعريف بالممارسات السليمة في تربية النحل، وشرح آليات تطبيق التقنيات الحديثة، والتحول في طريقة التربية من استخدام الخلايا البلدية (التقليدية) إلى الخلايا الحديثة.

وتهدف الدورة التي استمرت يومين لتعزيز مفهوم إدارة المناحل في مواسم توفر مصادر التغذية الطبيعية للنحل في المراعي، ومواسم الندرة، إضافة إلى الطرق السليمة لإنتاج وتعبئة وتخزين العسل.

وفي ختام الدورة سلم نائب مدير فرع الوزارة بالمدينة، المهندس علي نويجي الردادي، عددًا من النحالين في المنطقة أدوات وأجهزة خاصة بتطوير تقنيات تربية النحل، وإنتاج الملكات والإنتاج العضوي للعسل، والمنتجات الأخرى في المناحل.