دعم الإنتاج العضوي للنحالين

وتهدف الدورة التي استمرت يومين لتعزيز مفهوم إدارة المناحل في مواسم توفر مصادر التغذية الطبيعية للنحل في المراعي، ومواسم الندرة، إضافة إلى الطرق السليمة لإنتاج وتعبئة وتخزين العسل.
وفي ختام الدورة سلم نائب مدير فرع الوزارة بالمدينة، المهندس علي نويجي الردادي، عددًا من النحالين في المنطقة أدوات وأجهزة خاصة بتطوير تقنيات تربية النحل، وإنتاج الملكات والإنتاج العضوي للعسل، والمنتجات الأخرى في المناحل.
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