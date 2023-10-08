الأسبوع في 8 صور: "طوفان الأقصى" يشعل إسرائيل ويسيطر على المشهد

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محمد فايق أبو مصطفى/ رويترز
إبراهيم أبو مصطفى/ رويترز
أمير كوهين/ رويترز
تسفرير أبايوف/ أسوشيتد برس
ماجد فتحي/ فرانس برس
برونو كيلي/ رويترز
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