الأسبوع في 8 صور: "طوفان الأقصى" يشعل إسرائيل ويسيطر على المشهد

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محمد بن مسعود - الدمام - فلسطينيون يسيطرون على دبابة إسرائيلية محترقة في الاشتباكات التي اندلعت صباح السبت محمد فايق أبو مصطفى/ رويترز

مشهد لسيارة إسعاف أصيبت بغارة إسرائيلية غادرة على قطاع غزة إبراهيم أبو مصطفى/ رويترز

رجل يهرب مرعوبًا بينما تشتعل النيران بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة في عسقلان بإسرائيل أمير كوهين/ رويترز

قوات الأمن الإسرائيلية تختبئ أثناء تحذير من هجوم صاروخي في عسقلان تسفرير أبايوف/ أسوشيتد برس

فلسطينيون يعودون إلى غزة غانمين بعد أن أسروا مركبة عسكرية إسرائيلية ماجد فتحي/ فرانس برس

دولفين نافق في بحيرة تيفي البرازيلية وسط جفاف تاريخي ودرجات حرارة مياه قياسية برونو كيلي/ رويترز

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