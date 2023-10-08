شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش الأوضاع في فلسطين مع مسؤولي 4 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية جمهورية مصر العربية، سامح شكري.

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة و محيطها، وسبل تكثيف العمل المشترك لوقف التصعيد.

وزير خارجية قطر

كما أجرى وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، بالشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.

وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع المتسارعة في غزة ومحيطها، كما ناقشا سبل تكثيف العمل لوقف التصعيد.

مباحثات مع الأردن

وفي نفس السياق، تلقى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والعمل على وقف التصعيد بين الجانبين.

وزير الخارجية الأمريكي

وأجرى وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على الوقف الفوري للتصعيد.

وشدد سموه على رفض المملكة استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.

الاتحاد الأوروبي

كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وناقش الاتصال مستجدات تطورات الأوضاع غير المسبوقة في غزة ومحيطها وضرورة العمل على وقف التصعيد.