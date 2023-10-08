شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: حريصون على تطبيق أعلى معايير الجودة في خدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي غدًا الأحد؛ لقاء إثرائيا لمناقشة ملامح الرؤية المستقبلية لرئاسة الشوون الدينية؛ بقاعة الشيخ محمد السبيل رحمه الله.

وذلك برعاية رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ وبحضور قيادات رئاسة الشؤون الدينية لمناقشة مشاريع الجهاز لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية في العالم، وتبني قيم التسامح والاعتدال لرئاسة الشؤون الدينية.

إثراء التجربة الدينية

وأكد السديس أن رئاسة الشؤون الدينية حريصة على تطبيق أعلى معايير الجودة في خدمة الزوار والمعتمرين والقاصدين، وإثراء تجربتهم الدينية وإبراز الصورة الصحيحة للدين الإسلامي الوسطي، وبث العلوم الدينية والشرعية والمعارف الإنسانية، بتميز وتجويد وإتقان وإبدع .

وكشف عن بدء رئاسة الشؤون الدينية في صياغة الملامح الاستراتيجية لرئاسة الشؤون الدينية المستقبلية، وطرح رؤيتها التي تتمحور في تحقيق الريادة في إثراء التجربة الدينية ونشر الهداية للعالمين.

وتابع رئيس الشؤون الدينية قائلا "إن الرسالة تتركز في التميز في تمكين القاصدين في أداء العبادات على بصيرة في بيئة تعبدية دينية مثرية". ‏